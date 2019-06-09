الظهران 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واسنظّمت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، اليوم , حفل معايدة لمنسوبيها، بحضور مدير الجامعة الدكتور سهل بن نشأت عبد الجواد، وذلك في صالة كبار الشخصيات في مبنى إدارة الجامعة بالظهران.وأوضحت الجامعة بأنها دأبت على تنظيم حفلات المعايدة بعد إجازات العيدين حتى يتمكن منسوبيها من تبادل التهاني بالعيد في مكان وزمان واحد، وذلك تأصيلاً لروح الزمالة والتهنئة بالعيد.//انتهى//12:33ت م0069