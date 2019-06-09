الرياض 06 شوال 1440 هـ الموافق09 يونيو 2019 م واسبلغ عدد المراجعين للطوارئ بمستشفى صامطة العام خلال شهر رمضان لهذا العام 11896 مراجعًا.واستقبلت العيادات الخارجية 5969 مراجعًا، وبلغ عدد المنومين 285 حالة، كما تم إجراء 141 عملية جراحية ، وبلغ عدد الفحوص المخبرية 42361 فحصًا فيما بلغ عدد الفحوص الإشعاعية 3,636 فحصًا، كما بلغ عدد الوصفات الدوائية 14,575 وصفة وعدد جلسات الغسيل الكلوي 926 جلسة, أما عدد حالات فحص ما قبل الزواج فقد بلغت 142 حالة، وبلغ عدد جلسات التأهيل الطبي 1,548 جلسة، وبلغ عدد زيارات الطب المنزلي 164، وعدد حالات الولادة216 ولادة.// انتهى //12:34ت م0070