كيشيناو 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واسأعلن رئيس مولدافيا بالوكالة بافيل فيليب اليوم، حل البرلمان ودعا إلى انتخابات جديدة بعد قرار للمحكمة الدستورية العليا بعزل الرئيس إيغور دودون، لإخراج البلاد من أزمة سياسية مستمرة منذ انتخابات فبراير الماضي.وقالت الرئاسة المولدافية: "إن الرئيس بالوكالة وقع مرسوم الدعوة إلى انتخابات في السادس من سبتمبر في هذا البلد الذي يشهد أزمة سياسية منذ تلك الانتخابات التي لم تنبثق عنها أغلبية واضحة". وجاء الإعلان بعدما عزلت المحكمة الدستورية العليا في وقت مبكر اليوم، الرئيس دودون، وعينت فيليب رئيس الوزراء بالوكالة، رئيسًا للبلاد بالوكالة.// انتهى //12:35ت م0071