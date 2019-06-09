الرياض 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واسأقام مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني اليوم، حفل معايدة لمنسوبيه، بحضور رئيس مجلس الأمناء الدكتور عبدالعزيز السبيل، ومدراء الإدارات وجميع منسوبي ومنسوبات المركز، وذلك في مقر المركز بالرياض.وشهد حفل المعايدة تبادل الجميع التهاني والتبريكات، بعدها ألقى الدكتور عبدالعزيز السبيل كلمة، رفع خلالها أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله – بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلا المولى - عز وجل - أن يعيده على المملكة وبلاد المسلمين بالخير والبركة.يأتي حفل المعايدة الذي نظمه المركز توثيقا وتتويجا للعلاقة بين كافة موظفيه ومنسوبيه من خلال الحفلات التي يقيمها بهدف تعميق أواصر المحبة والألفة والتواصل بين الموظفين وإتاحة مشاركة بعضهم البعض في هذه المناسبة السعيدة، والتواصل بين منسوبي المركز وقيادته لخلق بيئة عمل مميزة.// انتهى //12:37ت م0072