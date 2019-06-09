الرياض 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واسأقام ديوان المظالم اليوم، حفل معايدةٍ لمنسوبيه قضاةً وموظفين، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف.وهنأ معالي رئيس ديوان المظالم خلال كلمة التي لقاها بهذه المناسبة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ،وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، بمناسبة عيد الفطر المبارك، ونجاح موسم العمرة لهذا العام، الذي أدّى فيه المعتمرون نسكهم بكل يسر وسهولة وأمن واستقرار، سائلاً الله أن يجعل ما قدمه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين من دعمٍ للمشاريع التي تخدم المشاعر المقدسة في ميزان حسناتهم، وأن يسدد خطاهم لكل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين ،لافتًا إلى الدعم المتواصل الذي تقدمه القيادة الرشيدة لصالح المرافق العدلية والقضائية في المملكة العربية السعودية، مما انعكس إيجابًا على العمل القضائي شكلًا ومضمونًا، محققًا تطويراً ونقلة نوعية في خدماته، كان من نتاجه ارتفاع مستوى الجودة في مخرجاته، والكفاءة العلمية والعملية لمنسوبيه من القضاة ومعاونيهم، وكافة المنسوبين الذين يخدمون المرفق القضائي، حتى لمسنا أثر ذلك في تحسين مجريات الأعمال القضائية التي أدت بدورها إلى تحقيق عدالة منشودة في ظل قضاءٍ نزيه يستمد أحكامه من الشريعة السمحاء.وحثّ معاليه القضاة ومنسوبي المرافق القضائية على تحري العدالة في إصدار الأحكام، وسرعة الإنجاز لخدمة المستفيدين وتلبية احتياجاتهم القضائية والعدليّة، للبت في قضاياهم ومعاملاتهم على الوجه الأمثل، وذلك وفق ما يزخر به ديوان المظالم من إمكانيات تقنية عالية سخرت من أجلهم، للإسراع في تحقيق العدالة الناجزة لكافة أصحاب الحقوق وفق صحيح النظام، ومشددًا على إعطاء المراجعين الوقت الكافي للرد على استفساراتهم وملاحظاتهم.ودعا معاليه الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها ورخاءها في ظل قيادتنا الرشيدة، وأن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال.حضر حفل المعايدة معالي رئيس المحكمة الإدارية العليا الشيخ إبراهيم بن سليمان الرشيد، ومعالي نائب رئيس ديوان المظالم للشؤون التنفيذية الشيخ إبراهيم بن عبدالله المطرودي.// انتهى //12:39ت م0073