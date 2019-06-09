عنيزة 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واساختتمت أمس، فعاليات الاحتفاء بعيد الفطر المبارك بمحافظة عنيزة، التي نظمتها بلدية عنيزة تحت شعار "عنيزة سحابة عيد"، وذلك في مركز الملك فهد الحضاري بالمحافظة.وأوضح رئيس بلدية عنيزة المهندس خلف العتيبي أن الفعاليات التي استمرت 3 أيام، استهدفت جميع أفراد المجتمع، إذ تم تنفيذ أكثر من عشر فعاليات منها الأوبريت، والفنون الشعبية، وفعالية حلق يا وطن، وفعالية فرحة طفل، ومعايدتنا، وفعالية أكشخ، وسباق الفروسية، وأمسيات شعرية.// انتهى //12:49ت م0074