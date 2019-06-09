عرعر 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واسنظمت أمانة منطقة الحدود الشمالية اليوم، حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك لهذا العام، بحضور أمين المنطقة المهندس شمام سعيدان الشمري، ومنسوبي الأمانة.وتبادل الجميع التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة.وأوضحت الأمانة أن حفل المعايدة يهدف إلى توطيد أواصر المحبة والأخوة بين الموظفين كافة، إضافة إلى الإسهام في المحافظة على الوقت لمصلحة العمل، واستشعارًا بأهمية الاحتفاء بهذه المناسبة وتأصيل القيم في التواد والمحبة والتواصل بين منسوبي الأمانة.// انتهى //12:50ت م0075