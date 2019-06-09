محايل 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واسأقامت بلدية بارق اليوم، حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور رئيس البلدية أحمد بن عوض البارقي.وأكد البارقي أن حفل المعايدة اتسم بروح الإخاء والمودة من خلال حرص البلدية على إقامة برنامج لمعايدة منسوبيها، وذلك بهدف تأصيل وتوثيق العلاقة بين موظفيها من خلال اللقاءات الودية وحفلات المعايدة التي تجمعهم وتعزز الترابط الأخوي بينهم وتأتي ضمن خطط الارتقاء ببيئة العمل في البلدية.// انتهى //12:54ت م0077