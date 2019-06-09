محايل 06 شوال 1440 هـ الموافق09 يونيو 2019 م واسنظمت بلدية محافظة محايل اليوم، حفل معايدة لمنسوبيها، وذلك في مبنى البلدية الرئيسي, بحضور رئيس البلدية سعيد بن علي آل مصمع.وهنأ رئيس البلدية الجميع بعيد الفطر المبارك، مشيراً إلى حرص البلدية على تنظيم مثل هذه اللقاءات في هذه المناسبات المباركة التي تقوي أواصر الإخاء والتواصل بين الجميع وتحفزهم للمزيد من بذل العمل والجهد لخدمة الدين والوطن.// انتهى //13:34ت م0099