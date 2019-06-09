الأحساء 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واستشارك أمانة الاحساء في الاجتماع السنوي الثالث عشر للمدن الأعضاء في شبكة المدن المبدعة التابعة لمنظمة اليونسكو العالمية، الذي ينطلق اليوم في مدينة فبريانو الإيطالية، بحضور عمداء وممثلين عن 180 مدينة مبدعة في 72 دولة حول العالم.ويهدف الاجتماع الذي يستمر لمدة سبعة أيام، إلى استعراض الممارسات والخبرات ومناقشة دور الإبداع والثقافة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ الصادرة من الأمم المتحدة.وتستعرض أمانة الأحساء تجربتها في المحافظة على التراث في محافظة الأحساء، عبر العديد من البرامج التنفيذية والمساهمات المجتمعية والمهرجانات الهادفة إلى أهمية الثقافة والإبداع في تشكيل مدن المستقبل ودور الحرف والفنون في التنمية الحضارية المستدامة.بدوره أوضح أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم، أن الأمانة تسعى لتعميق دورها المجتمعي في تقديم الخدمات للحرفيين وإشراكهم في معظم المناسبات والمهرجانات والفعاليات، نظير ما تمتلكه الاحساء من المقومات الإبداعية ما يجعلها في مصاف نظيراتها من دول العالم.//انتهى//13:35ت م0100