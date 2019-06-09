عرعر 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم, موظفي ومستشاري إمارة منطقة الحدود الشمالية، يتقدمهم وكلاء الإمارة والمستشارون ومديرو العموم ورؤساء الأقسام وموظفو الإمارة الذين هنأوا سموه بمناسبة عيد الفطر المبارك.وبادلهم سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز التهنئة, متمنيًا للجميع التوفيق الدائم وأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة السعيدة على الجميع والوطن بخير, معربًا عن أمنياته للجميع بالتوفيق لخدمة الدين ثم المليك والوطن، لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة تجاه المواطن الكريم.// انتهى //13:36ت م0101