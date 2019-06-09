الرياض 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واسأقام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) في مقره بمدينة الرياض اليوم ، حفل معايدة لمنسوبيه بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور سعادة مدير عام الصندوق الدكتور محمد بن أحمد السديري، والنواب ومدراء الإدارات والأقسام ومنسوبي الصندوق.وهنأ الدكتور السديري منسوبي "هدف" بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكدا على أهمية مواصلة العمل المتميز لتحقيق أهداف الصندوق، وخدمة المستفيدين من أصحاب عمل أو باحثين عن عمل.وفي ذات السياق، نُظمت احتفالات مماثلة في فروع "هدف" في أنحاء المملكة، في إطار تعزيز أواصر الإخاء والمودة وتوثيق سبل التواصل بين منسوبي الصندوق.// انتهى //13:37ت م0102