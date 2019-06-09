‏‎عرعر 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واس‏‎استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتب سموه في الإمارة اليوم, معالي رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشيخ إبراهيم بن جاسر الجاسر، يرافقه قضاة محكمة الاستئناف، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الفطر المبارك.وبادلهم سموه التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر، داعياً الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم.// انتهى //13:41ت م0105