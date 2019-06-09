الدمام 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واسقلد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام السجون بالمنطقة العميد عبدالله بن علي النفجان رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته لرتبة عميد.وهنأ سموه، العميد النفجان بالترقية، متمنياً له التوفيق.فيما أعرب العميد النفجان عن شكره وتقديره للقيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، ولسمو وزير الداخلية، ولسمو أمير المنطقة الشرقية, ولسمو نائبه على هذه الثقة, سائلاً الله أن يعينه على خدمة الدين ثم الملك والوطن.// انتهى //15:22ت م0147