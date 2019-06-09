بيشة 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واسنظمت الإدارات الحكومية في محافظة بيشة اليوم، احتفالات معايدة لمنسوبيها تبادلوا خلالها التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك.وأقامت بلدية محافظة بيشة بالبهو الرئيسي حفل المعايدة السنوي بمناسبة عيد الفطر المبارك, بحضور رئيس البلدية المهندس مصلح العلياني، حيث جرى خلال الحفل تبادل التهاني والتبريكات بين الموظفين بهذه المناسبة السعيدة.كما أقام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة حفل معايدة لمنسوبيه بمناسبة عيد الفطر المبارك 1440 هـ، بحضور المدير المهندس سالم القرني، وبهذه المناسبة ألقى القرني كلمة هنأ فيها كافة منسوبي المكتب بعيد الفطر المبارك.والتقى مدير التعليم بمحافظة بيشة نايف الهاجري منسوبي الإدارة في حفل المعايدة، و قدم التهنئة للجميع مذكرًا بما يلزم على الموظف من التزام بالإخلاص و الاجتهاد واستقبال المستفيدين و خدمتهم.ونظمت شعبة الدوريات الأمنية حفل معايدة بحضور قائد الدوريات العقيد محمد بن هندي وعدد من الضباط والأفراد وتبادل الحضور التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العزيزة داعين الله سبحانه أن يعيدها على أمتنا الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.وافتتحت الغرفة التجارية الصناعية في بيشة أول أيام نشاطها عقب عيد الفطر المبارك بحفل معايدة أقيم بمقر الغرفة، حضره الأمين العام الدكتور عبد الرحمن المعاوي، وتبادل الجميع التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العزيزة.كما نظمت بلدية الثنية وتبالة برنامج معايدة لمنسوبيها صباح اليوم بمناسبة عيد الفطر المبارك بحضور رئيس البلدية خلف بن غرسان العلياني ورؤساء الأقسام والموظفين.وأقامت إدارة النقل بمحافظة بيشة حفل معايدة بحضور مدير الإدارة المهندس علي الخلف ومنسوبي الإدارة.// انتهى //15:22ت م0148