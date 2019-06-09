القطيف 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واساستقبل محافظ القطيف خالد بن عبدالعزيز الصفيان اليوم، المهنئين بعيد الفطر المبارك، يتقدمهم أصحاب الفضيلة المشايخ وجمعٌ من المواطنين، ومدراء الإدارات الحكومية، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، وذلك في مجلس المحافظة في القطيف.ورفع المحافظ بهذه المناسبة التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ولسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه- وإلى الشعب السعودي الكريم، سائلًا الله أن يتقبل الصيام والقيام وأن يعوده على الجميع بالخير واليمن والبركات، وأن يُديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والاستقرار .بدوره ألقى المهندس شاكر بن أحمد آل نوح كلمة الأهالي، والتي رفع فيها التهاني للقيادة الرشيدة والشعب السعودي بعيد الفطر السعيد، مشيداً بالخطوات المتسارعة في التنمية وما شهده موسم العمرة والزيارة في شهر رمضان المبارك من نجاح باهر .// انتهى //15:24ت م0150