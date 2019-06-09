الخبر 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واسكشفت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، اليوم أن عدد المسافرين عبر الجسر خلال 5 أيام من إجازة عيد الفطر المبارك بلغ عدد 488,719 مسافر بزيادة 3.2% عن نفس الفترة للعام الماضي.وأوضحت المؤسسة العامة في جسر الملك فهد بأنه رغم الأعداد الكبيرة للمسافرين، فقد ظهرت حركة المسافرين بصورة مختلفة بغياب التكدسات والازدحام في كلا الجانبين وتحقيق أزمنة عبور مثالية، وذلك نتيجة للجهود المبذولة من جميع الإدارات العاملة في الجانبين السعودي والبحريني.بدوره قدم المدير التنفيذي المكلف للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد المهندس عماد المحيسن، الشكر والتقدير لجميع المسؤولين والعاملين بالجسر في المملكتين الشقيقتين على الجهود المبذولة وحسن التنسيق والتعاون للوصول إلى الأهداف المنشودة تماشيا مع حرص وتوجيه القيادتين بالمملكتين الشقيقتين.// انتهى //15:30ت م0153