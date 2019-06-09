الطائف 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واسأقامت أمانة الطائف حفل معايدة لمنسوبيها والمجلس البلدي بالقاعة الرئيسة بالنسيم، بحضور أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل, ورئيس المجلس البلدي صاطي بن ثواب المقاطي, وبمشاركة الوكلاء ورؤساء الإدارات والأقسام والفروع ومنسوبي الأمانة, بالإضافة إلى أعضاء المجلس البلدي.وجرى خلال اللقاء تبادل التهاني والتبريكات بعيد الفطر المبارك.وبارك أمين الطائف المهندس آل هميل لمنسوبي الأمانة بالعيد، سائلاً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الإسلامية الغالية أعواماً عديدة على الجميع بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ القيادة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وأن يديم على بلادنا الغالية نعم الأمن والأمان والرخاء والازدهار.// انتهى //15:50ت م0160