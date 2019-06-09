عمّان 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واسأوضحت دائرة الشؤون الفلسطينية في الأردن، ان انشطة الاحتلال الاسرائيلي العدوانية خلال شهر ابريل الماضي، تسببت باستشهاد 6 فلسطينيين؛ 3 من الضفة الغربية، و 3 آخرين من قطاع غزة، واعتقال 435 فلسطينيًا في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينهم العديد من النساء والاطفال دون الثامنة عشرة.وبينت في تقرير لها ان عدد الاقتحامات لتجمعات سكنية فلسطينية عامة وخاصة، وصل إلى 557 اقتحاماً، اضافة الى 19 حادثة هدم، منها حالات هدم ذاتية نفذها الفلسطينيون أنفسهم تفاديًا لدفع غرامات باهظة.واشار التقرير الى إقرار السلطات الاسرائيلية عددًا من المشاريع الاستيطانية التي تهدف الى تكثيف الاستيطان وترسيخ الوجود اليهودي في عدد من المدن والأراضي الفلسطينية المحتلة.// انتهى //15:54ت م0162