جدة 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واسنظمت المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية اليوم, حفل المعايدة السنوي لمنسوبيها، بحضور مدير عام المؤسسة المهندس صالح بن ناصر الجاسر, والرؤساء التنفيذيين للشركات والوحدات الاستراتيجية التابعة للمؤسسة, وعدد من منسوبي الخطوط السعودية، حيث تبادل الجميع التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك بمقر الإدارة العامة للمؤسسة بمدينة جدة.وهنأ المهندس صالح الجاسر الموظفين بمناسبة عيد الفطر السعيد، سائلاً المولى الكريم أن يتقبّل من الجميع، وأن يعيده على وطننا الغالي بالخير واليمن والبركات تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله وأن يعيده على المؤسسة, وقد حققت المزيد من النجاحات والانجازات بتوفيق الله ثم بجهود أبنائها المخلصين ، معرباً عن تقديره للجهود المخلصة التي بذلت خلال إجازة أيام عيد الفطر لخدمة ضيوف "السعودية" خلال هذه الفترة التي تشهد كثافة في السفر في ختام شهر رمضان المبارك وموسم العمرة وبداية عيد الفطر وإجازة الصيف لهذا العام.وأضاف الجاسر أن الأيام القليلة الماضية شهدت العديد من الأحداث المميزة للخطوط السعودية في مقدمتها انسيابية الحركة خلال فترة تُعد من فترات ذروة التشغيل الموسمي، وتدشين ثلاث وجهات دولية بدءاً بالتشغيل إلى أثينا وفي اليوم الذي يليه مراكش, إلى جانب إعادة التشغيل للوجهة الموسمية ملقا، كما بلغت العمليات التشغيلية في أول أيام العيد 574 رحلة وارتفعت في اليوم الثاني إلى 630 رحلة وفي اليوم الثالث إلى 644 رحلة, بينما وصلت ذروتها أمس إلى 672 رحلة ، فيما يبلغ عدد الرحلات التي تسيرها الخطوط السعودية خلال النصف الأول من شهر يونيو 9367 رحلة.ونوه أن ما تحقق من نجاح سواء ما يتعلق بالعمليات التشغيلية أو تدشين الوجهات الدولية الجديدة خلال فترة قصيرة يعكس حجم الجهود المبذولة والتفاني في خدمة هذه المؤسسة العظيمة من قبل أبنائها في مختلف مواقعهم وفي الشركات والوحدات الاستراتيجية.وكانت الخطوط السعودية قد احتفت أول أيام شهر شوال الحالي بعيد الفطر المبارك وعايدت ضيوفها على متن رحلاتها في الأجواء وفي صالات المغادرة والوصول في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الملك خالد الدولي بالرياض وفي المطارات الرئيسة، وشاركت الضيوف المسافرين في اليوم الأول من العيد الفرحة والبهجة بهذه المناسبة.كما قام المهندس صالح الجاسر بجولة تفقدية للاطمئنان على سير العمليات التشغيلية عبر مركز العمليات بمطار المؤسس، كما التقى منسوبي "السعودية" من طيارين ومساعدي الطيارين والمضيفين الجويين والموظفين العاملين خلال أيام الإجازة وهنأهم بالعيد ، مثمنا تواجدهم في أول أيام العيد على رأس العمل لخدمة ضيوف "السعودية".// انتهى //16:49ت م0183