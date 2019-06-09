الدمام 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واسثمن رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس مجلس إدارة صندوق المناسبات عبدالحكيم بن حمد العمّار الخالدي رعاية وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية لحفل أهالي المنطقة الشرقية بعيد الفطر السعيد 1440هـ والفعاليات المصاحبة له، عاداً رعاية سموه إضافة إلى حضور وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية أحد أبرز عوامل النجاح في موسم العيد هذا العام، مقدما شكره وتقديره لسموهما الكريم على دعم ورعاية وتشريف الحفل والفعاليات المصاحبة له، التي تختتم اليوم.وقدّم الخالدي شكره وتقديره لقطاع الأعمال في المنطقة الشرقية، وفي مقدمتهم أعضاء مجلس إدارة صندوق المناسبات، والشركات والمؤسسات الداعمة الذين تفاعلوا كثيرا مع الحفل والفعاليات المصاحبة، مما كان عاملا حيويا في تحقيق النجاح المنشود، وذلك بعد توفيق الله.وأفاد أن النجاح الذي تحقق كان نتيجة طبيعية لتعاضد وتكاتف وتناسق الجهود التي بذلت من قبل المؤسسات الحكومية الرسمية من جهة، والشركات والمؤسسات من جهة أخرى، بالإضافة إلى الجمهور الكريم من الأهالي والمقيمين وزوار المنطقة الشرقية، الذين كان لحضورهم دور كبير في إعطاء الفعاليات معنى خاصا، مؤكداً أن الفعاليات كانت هذا العام مميزة، ومواصلة للنجاحات التي تحققت في السنوات الماضية.وكانت الفعاليات قد أقيمت خلال إجازة عيد الفطر السعيد، في كل من صالة الهيئة العامة للرياضة والشباب (الصالة الخضراء)، وكل من مجمعي الراشد بالخبر ودارين مول بالدمام وتستمر فيهما الفعاليات حتى مساء الغد من الساعة الرابعة عصرا حتى الحادية عشرة مساء.// انتهى //16:49ت م0185