عام/ وكالة الأنباء السعودية تعايد منسوبيها
الأحد 1440/10/6 هـ الموافق 2019/06/09 م واس
الرياض 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واس
أقامت وكالة الأنباء السعودية اليوم، حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور معالي رئيسها الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين، ومديري الإدارات، وذلك في مركز "واس " الإعلامي بمقرها الرئيس في مدينة الرياض.
وقدم معالي الأستاذ عبدالله الحسين التهنئة بهذه المناسبة لمنسوبي " واس " ، سائلاً المولى عز وجل أن يمدهم بالعون والتوفيق, وأن يعيده الله سبحانه أعواماً عديدة والجميع بأتم صحة وعافية وأن تحقق " واس " المزيد من النجاحات والتميز في مواكبتها للأحداث داخلياً وخارجياً .
إثر ذلك كرم معاليه المشاركين في الورش التنفيذية لإعداد استراتيجية وكالة الأنباء السعودية التي أقامها مكتب تحقيق الرؤية .
// انتهى //
16:52ت م
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