الرياض 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واسأقامت وكالة الأنباء السعودية اليوم، حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور معالي رئيسها الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين، ومديري الإدارات، وذلك في مركز "واس " الإعلامي بمقرها الرئيس في مدينة الرياض.وقدم معالي الأستاذ عبدالله الحسين التهنئة بهذه المناسبة لمنسوبي " واس " ، سائلاً المولى عز وجل أن يمدهم بالعون والتوفيق, وأن يعيده الله سبحانه أعواماً عديدة والجميع بأتم صحة وعافية وأن تحقق " واس " المزيد من النجاحات والتميز في مواكبتها للأحداث داخلياً وخارجياً .إثر ذلك كرم معاليه المشاركين في الورش التنفيذية لإعداد استراتيجية وكالة الأنباء السعودية التي أقامها مكتب تحقيق الرؤية .// انتهى //16:52ت م0186