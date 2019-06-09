جيزان 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واسأقامت أمانة منطقة جازان اليوم , حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك, بحضور أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان, ووكلاء الأمانة, ومديري الإدارات والأقسام.وبادل أمين منطقة جازان منسوبي الأمانة التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، مقدماً شكره لجميع العاملين على ما قدموه من جهود أسهمت في نجاح الأعمال الميدانية والإدارية والفنية والرقابية خلال إجازة عيد الفطر المبارك.ورفع باسم الجميع التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان, ولسمو نائبه, ولمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية.// انتهى //16:53ت م0187