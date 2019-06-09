اجتماعي / تعليم الحدود الشمالية يقيم حفل معايدة لمنسوبيه
الأحد 1440/10/6 هـ الموافق 2019/06/09 م واس
عرعر 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واس
أقامت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الحدود الشمالية, حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك, بحضور المدير العام للتعليم عثمان بن إبراهيم العثمان.
وهنأ العثمان الموظفين بهذه المناسبة، مؤكداً ضرورة غرس القيم في نفوس الأبناء وتنمية روح المواطنة الصالحة، مشيراً إلى أن الهدف الرئيس للعملية التعليمية هو بناء الإنسان والاستثمار في الطاقات وتنمية القدرات البشرية بوصفه العنصر الأساسي في بناء المجتمع.
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16:53ت م
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