عرعر 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واسأقامت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الحدود الشمالية, حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك, بحضور المدير العام للتعليم عثمان بن إبراهيم العثمان.وهنأ العثمان الموظفين بهذه المناسبة، مؤكداً ضرورة غرس القيم في نفوس الأبناء وتنمية روح المواطنة الصالحة، مشيراً إلى أن الهدف الرئيس للعملية التعليمية هو بناء الإنسان والاستثمار في الطاقات وتنمية القدرات البشرية بوصفه العنصر الأساسي في بناء المجتمع.// انتهى //16:53ت م0188