المنامة 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,446.01 بارتفاع قدره 11.38 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 769.97 بارتفاع قدره 3.66 نقطة عن معدل أقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 12 مليونا و119 ألفا و2 سهم بقيمة إجمالية قدرها 3 ملايين و605 ألفا و940 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 160 صفقة.// انتهى //16:56ت م0189