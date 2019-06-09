عرعر 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واسأقام فضيلة رئيس المحكمة العامة بعرعر الدكتور الشيخ خالد بن صالح الجنيدي اليوم، لقاء المعايدة لمنسوبي المحكمة، بحضور أصحاب الفضيلة القضاة, ورؤساء الأقسام الإدارية بالمحكمة, وموظفي الدوائر القضائية.وحث الشيخ الجنيدي خلال اللقاء على بذل المزيد من الجهد لخدمة المواطن وتيسير السبل والوسائل كافة لرفع معدل الإنجاز مع الجودة والاتقان، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ على بلادنا أمنها واستقرارها.// انتهى //17:09ت م0191