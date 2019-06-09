الوجه 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واساستقبل محافظ الوجه المهندس علي بن عبدالرحمن التميمي في مكتبه بمبنى المحافظة اليوم، قائد مركز أمن المنشآت بالمحافظة النقيب صالح بن سليمان البلوي، وذلك بعد صدور قرار ترقيته إلى رتبة نقيب.وهنأ التميمي النقيب البلوي بمناسبة صدور ترقيته إلى رتبته الجديدة, متمنياً له التوفيق في مهامه، موجهاً بمضاعفة الجهود لإنجاح عمل الإدارة وتقديم أقصى الجهود.من جانبه قدم النقيب البلوي شكره لمحافظ الوجه على حسن الاستقبال وما استمع له من توجيهات وحرص ودعم لمركز أمن المنشآت بالمحافظة.// انتهى //17:24ت م0194