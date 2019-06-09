محايل 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واسنظمت بلدية الساحل التابعة لأمانة منطقة عسير اليوم, حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور رئيس البلدية علي بن سعيد آل جلبان, ورؤساء الاقسام ومنسوبي البلدية، وذلك بمقر البلدية.ورفع آل جلبان التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، ولسمو أمير منطقة عسير، وللشعب الكريم، بمناسبة عيد الفطر المبارك وأن يعيده على الجميع باليمن والبركات.وقدم رئيس البلدية الشكر لجميع الموظفين للجهد الذي قدموه خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر.// انتهى //17:36ت م0196