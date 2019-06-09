محايل 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واسنظمت إدارة التعليم بمحافظة رجال المع اليوم, حفل معايدة لمنسوبيها، بحضور مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية علي آل مضواح, وذلك بمقر إدارة التعليم.وهنأ مدير التعليم الجميع بعيد الفطر المبارك، مشيراً إلى حرص إدارة التعليم برجال ألمع على تنظيم مثل هذه اللقاءات في هذه المناسبات المباركة التي تقوي أواصر الإخاء والتواصل بين الجميع وتحفزهم للمزيد من بذل العمل والجهد لخدمة الدين والوطن.ودعا إلى بذل جهود أكبر, لافتاً الانتباه إلى ما تحقق من إنجازات ونجاحات في ظل الدعم الغير محدود على جميع الأصعدة من قبل القيادة الرشيدة, داعياَ الله سبحانه أن يتقبل الصيام والقيام, وأن يعيده على وطننا وأمتنا في أمن وأمان وعز ورخاء.// انتهى //17:42ت م0197