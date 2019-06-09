بريدة 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واستنطلق فعاليات وأنشطة مهرجان "صيف بريدة" غداً, بحزمة من البرامج الجديدة التي تنفذ لأول مرة بمنطقة القصيم, وذلك في منتزه الملك عبدالله الوطني ببريدة, حيث يأتي المهرجان الذي تنظمه أمانة منطقة القصيم بإشراف إمارة المنطقة, وبدعم الهيئة العامة للترفيه ليقدم مزيجاً من المتعة، والترفيه، والفائدة.وبيّن أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي أنه بتوجيه من سمو أمير منطقة القصيم رئيس لجنة التنمية السياحية بالمنطقة, جرى اكتمال جميع الاستعدادات لاستقبال الزوار في عدد من الأماكن والمنتزهات السياحية، وتهيئتها لتكون وجهة سياحية مثالية للأسرة، لتسهم بتعزيز مقومات السياحة بالمنطقة التي باتت مقصداً هاماً للزوار من داخل المنطقة وخارجها في عدد من مهرجاناتها السنوية المتعددة.يذكر أن المهرجان يمتد لمدة ٤٥ يوماً ويوفر أحدث الفعاليات من عروض عالمية، وألعاب كرنفالية، ومسرح، وتراث، وألعاب الواقع الافتراضية، بالإضافة لمحاكاة مواقع تراثية عالمية وعربية ومحلية من خلال إنشاء سوق خان الخليلي، وقبة رشيد، وساحة ضخمة عبارة عن بوليفارد تضم عدداً كبيراً من الكافيهات والمطاعم والجلسات الراقية.وتستهدف الفعاليات جميع شرائح المجتمع من كبار السن والشباب من الجنسين والأطفال، بمشاركة ١٣٠ منفذ بيع سيتم تشغيلها من قبل الأسر المنتجة والشباب لتقديم مزيداً من الخدمات للزوار.// انتهى //17:58ت م0199