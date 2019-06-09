عمّان 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واسقدمت ألمانيا قرضاً مالياً للأردن بقيمة 100 مليون دولار لمواجهة أعباء اللجوء السوري.وأفاد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في العاصمة الأردنية عمان اليوم أن ألمانيا منحت الأردن هذا القرض للدور الفاعل الذي تقوم به فيما يخص توفير الحماية والمساعدة للاجئين السوريين .وحول الشأن الفلسطيني الإسرائيلي أكد المسؤول الألماني أن حل الدولتين يُعد الحل الوحيد في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، لافتاً النظر إلى أن برلين مستمرة في دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) .// انتهى//17:58ت م0200