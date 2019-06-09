إسلام آباد 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واسنجحت الشرطة الباكستانية في إحباط عملية إرهابية كبيرة في مدينة مولتان بإقليم البنجاب الشرقي.وأوضح مسؤول أمني باكستاني أن وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة نفذت اليوم عملية أمنية في ضوء معلومات استخباراتية، اعتقلت خلالها ثلاثة أشخاص ينتمون إلى منظمة إرهابية محظورة، وصادرت من حوزتهم متفجرات وأسلحة ووثائق حساسة.وأضاف أنهم كانوا يخططون لتنفيذ عملية إرهابية على أهداف حساسة في مدينة مولتان، مشيراً إلى أن الشرطة نقلت المعتقلين إلى مركز أمني لمواصلة التحقيق معهم.// انتهى //18:04ت م0201