عرعر 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واسأقام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية اليوم, حفل معايدة لمنسوبيه، وذلك بمقر الفرع بعرعر.وهنأ مدير فرع الوزارة الشيخ مطارد بن دخيل العنزي منسوبي الفرع بهذه المناسبة، مقدماً التهنئة للجنود البواسل المرابطين في الحد الجنوبي, داعياً المولى عز وجل لهم بالنصر والسداد.وقدم العنزي شكره لمنسوبي الفرع على جهدهم المبذول إدارياً وميدانياً خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن خدمة بيوت الله شرفٌ عظيم قد خصّ الله بها عدداً من خلقه، مثْنياً على توحيد الجهود والتكاتف لجميع الإدارات لإظهار الفرع بالصورة المطلوبة.// انتهى //18:08ت م0202