مكة المكرمة 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واسأقامت رئاسة شؤون الحرمين اليوم حفل المعايدة السنوي لمنسوبيها بعيد الفطر المبارك, بحضور معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس, ووكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري, وعدد من مديري العموم ومساعديهم ومنسوبي الرئاسة.ورفع الشيخ السديس التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك.وهنأ معاليه الوكلاء, ومديري العموم والإدارات, ومنسوبي الرئاسة بهذه المناسبة السعيدة، مثنياً على ما وجده منهم خلال شهر رمضان المبارك من تفانٍ وإخلاص وأمانة في عملهم المقدم للحرمين الشريفين ومرتاديهما من عمار وزوار ومصلين.وقال معاليه : إن الله مَنَّ على هذه الأمة بصيام وقيام شهر رمضان المبارك في الحرمين وسط منظومة متكاملة من الخدمات لاقت النجاح والتميز، مستفيدين من خبرات الأعوام الماضية بجانب جهود الجهات العاملة الأمنية والخدمية في هذا الموسم , حيث تحقق للرئاسة تقديم عمل مؤسسي متكامل بكل فخر خلال موسم العمرة الذي شهد توافد قرابة 7 ملايين زائر ومعتمر من الخارج والداخل حيث نعموا جميعاً والحمد لله بأجواء من الروحانية والأمن والاستقرار جعلتهم يؤدون مناسكهم بكل يسر وسهولة.وحث معالي الرئيس العام الجميع على العمل بروح الفريق الواحد الذي ينبثق من خطط إستراتيجية وتشغيلية وموسمية يبيّن تنافس الإدارات على أرض الواقع، وأحدث نقلة في المجالات الخدمية والتطويرية , مشيراً إلى ما تحقق من إنجاز في تقديم الخدمات خصوصاً تنظيف صحن المطاف وما شهده من أمطار خير ليلتي 27 والختم, إضافة إلى توافد الملايين من قاصدي بيت الله الحرام.وأشاد الدكتور السديس بأعمال وجهود الإدارة العامة النسائية في خدمة الزائرات في أروقة المسجد الحرام وساحاته, حيث تحقق من ذلك إبراز دورهم الفعال في تقديم الخدمات وتنظيم للمصليات وخدمة الزائرة والمعتمرة على أكمل وجه, مقدراً في ذات الوقت النقلة النوعية التي شهدتها إدارة الإعلام والاتصال والمركز الإعلامي في هذا العام حيث لُمس نجاحهم في وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل العامة المرئية والمسموعة والمكتوبة التي نقلت الصورة المشرقة إلى العالم محققة بذلك تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله -.من جانبه قدم وكيل معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد المنصوري تقريراً عما حققته الرئاسة من إنجازات ونجاحات في تقديم الخدمات خلال شهر رمضان المبارك, كما قدم الوكيل المساعد للرئيس العام لشؤون التطوير والخدمات بالرئاسة نبذة عن التميز في المبادرات التي شهدها هذا الموسم المبارك.// انتهى //18:10ت م0203