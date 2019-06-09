أملج 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واسأقامت بلدية مركز الشبحة التابع لمحافظة أملج اليوم , حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك , بحضور رئيس البلدية المهندس أحمد عبيدالله البلوي , ورئيس المجلس البلدي عبدالرحمن مسلم الحبيشي , ومنسوبي البلدية.وأكد رئيس بلدية الشبحة في كلمته التي ألقاها خلال الحفل , أهمية مثل هذه اللقاءات في تعزيز الإيجابية في بيئة العمل عبر تدعيم التواصل الاجتماعي بين الموظفين ونشر روح الألفة والمحبة وتحفيزاً للعمل الجاد المتواصل بروح الفريق الواحد بين منسوبي البلدية.// انتهى //18:32ت م0204