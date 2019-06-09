اجتماعي / بلدية الشبحة تقيم حفل معايدة لمنسوبيها
الأحد 1440/10/6 هـ الموافق 2019/06/09 م واس
أملج 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واس
أقامت بلدية مركز الشبحة التابع لمحافظة أملج اليوم , حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك , بحضور رئيس البلدية المهندس أحمد عبيدالله البلوي , ورئيس المجلس البلدي عبدالرحمن مسلم الحبيشي , ومنسوبي البلدية.
وأكد رئيس بلدية الشبحة في كلمته التي ألقاها خلال الحفل , أهمية مثل هذه اللقاءات في تعزيز الإيجابية في بيئة العمل عبر تدعيم التواصل الاجتماعي بين الموظفين ونشر روح الألفة والمحبة وتحفيزاً للعمل الجاد المتواصل بروح الفريق الواحد بين منسوبي البلدية.
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18:32ت م
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