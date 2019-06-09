الدمام 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واسأقامت جمعية "إيفاء" لذوي الإعاقة بالمنطقة الشرقية اليوم, حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك لمنسوبيها, بحضور المدير العام عبدالعزيز المحبوب, وذلك بمقر الجمعية بحي البساتين في الدمام.وهنأ عبدالعزيز المحبوب منسوبي الجمعية بعيد الفطر المبارك، مؤكداً أنَّ الإنجازات التي تحققت في الجمعية ما كانت لتتم لولا الله ثم تظافر مجهودات الجميع، وأنَّ روح الفريق الواحد كانت كلمة السر التي تفسر النجاح في تحقيق أهداف الكل والارتقاء بمستوى الخدمة, وأن المرحلة المقبلة مهمة جداً في خدمة ذوي الإعاقة وتطوير العمل بشكل مستمر لما يواكب ويناسب الجميع وفق ما تقدمه قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وسط متابعة سمو أمير المنطقة الشرقية, وسمو نائبه لخدمة ذوي الإعاقة.وتبادل الجميع خلا الحفل التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك، حامدين الله على ما منَّ به على زوار بيته الحرام من نعمةٍ لإتمام مناسك العمرة بكل سكينةٍ واطمئنان، داعينَ الله عز وجل أن يعيد العيد أعواماً عديدة والجميع ينعم بموفور الصحة والعافية.// انتهى //18:46ت م0205