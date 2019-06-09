تبوك 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واسأقامت مديرية السجون بمنطقة تبوك اليوم، حفل معايدة لمنسوبيها من ضباط وأفراد وموظفين، بحضور مدير السجون بمنطقة تبوك العميد سلمان بن محمد العتيبي.وهنأ العميد العتيبي خلال الحفل منسوبي السجون بالمنطقة بعيد الفطر المبارك، حاثا إياهم على بذل المزيد من الجهد والاجتهاد والانضباط في أداء الأعمال الموكلة لهم، متمنياً لهم دوام الصحة وموفور العافية.ودعا الله عز وجل أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم, ‏وأن يعيده هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات,‏ وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار.// انتهى //18:46ت م0206