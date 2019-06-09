واشنطن 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واسدعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد اليوم مجموعة العشرين إلى إعطاء الأولوية لحل النزاعات التجارية من أجل تخفيف المخاطر التي تهدد النمو العالمي.وقالت في بيان بعد اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين ”اجتمعنا في وقت يُظهر فيه الاقتصاد العالمي بوادر استقرار ومن المتوقع أن يتعزز النمو، وفي حين أن هذه أنباء جيدة، فالطريق أمامنا ما‭ ‬زالت محفوفة بالمصاعب والمخاطر“.وشددت على أن حل النزاعات التجارية الحالية يجب أن يأتي في مقدمة الأولويات، بما في ذلك إلغاء الرسوم القائمة وتفادي رسوم جديدة، مضيفة أن العمل مطلوب أيضًا لتحديث نظام التجارة الدولية.واختتمت مديرة صندوق النقد البيان بالتاكيد على ان ”ذلك سيكون أفضل طريق أمام صناع السياسات لإضفاء مزيد من اليقين والثقة على اقتصاداتهم، ولمساعدة النمو العالمي، لا عرقلته“.// انتهى //19:32ت م0209