تبوك 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واسانطلقت اليوم أعمال الفصل الدراسي الصيفي بإدارة تعليم منطقة تبوك، لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية بنظاميها الفصلي والمقررات، وذلك في جميع المدارس المعتمدة بالمنطقة.وأكد المساعد للشؤون التعليمية رئيس لجنة الفصل الصيفي ماجد بن عبد الرحمن القعير, حرص إدارة تعليم تبوك على دعم توجهات الوزارة في تلبية احتياج الطلاب والطالبات بما يحقق طموحاتهم ويشبع رغباتهم ويصقل مواهبهم.ولفت الانتباه إلى أن الدراسة في الفصل الصيفي ستستمر لمدة ثمانية أسابيع دراسية، إضافة إلى أربعة أيام للاختبارات النهائية، مشيراً إلى أن أعمال الفصل الصيفي تنتهي يوم الأحد 4/ 12/ 1440هـ.// انتهى //19:33ت م0210