تبوك 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واسأقامت بلدية محافظة تيماء اليوم, حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك, بحضور رئيس البلدية المهندس سلامة بن هليل البلوي, ورؤساء الأقسام, ومنسوبي البلدية كافة, وذلك بمقر البلدية.وبدء حفل المعايدة بكلمة لرئيس البلدية التي هنأ فيها الجميع بعيد الفطر المبارك، معرباً عن شكره لجميع منسوبي البلدية على جهودهم التي قدموها خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر.وحث البلوي الجميع على بذل ‏المزيد من العطاء لخدمة الدين والمواطن والوطن، سائلاً الله عز وجل أن يعيده على الجميع باليمن والبركات, وأن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار.عقب ذلك تبادل الجميع خلال الحفل التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، في أجواء مفعمة بالمحبة والإخاء.// انتهى //19:51ت م0211