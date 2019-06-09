الباحة 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واسأقامت جامعة الباحة اليوم ، حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، ووكلاء الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والموظفين, وذلك بالجامعية.وقدم معالي مدير الجامعة باسمه ونيابة عن جميع منسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات الجامعة بهذه المناسبة, التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، ولصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة.كما قدم شكره وتقديره للحكومة الرشيدة على ما توليه من اهتمام ورعاية ودعم غير محدود للتعليم بمراحله ومستوياته كافة، منوهاً معاليه بما حققته المملكة خلال الفترة الماضية من منجزات نوعية، ومشروعات عملاقة كان لها أكبر الأثر في تحقيق الرؤية السعودية الطموحة 2030.ونوه في بما قدّمه ويقدّمه الجنود البواسل على الحدّ الجنوبي من تضحيات وبطولات لردع كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن هذا الوطن الغالي، سائلاً الله عز وجل أن يعيد علينا هذه المناسبة المباركة، ونحن ننعم برغد العيش، وأن يحفظ الوطن من كلّ سوء، وأن يديم عليه أمنه، وأمانه، واستقراره في ظل القيادة الرشيدة.بعد ذلك تبادل الجميع التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة.// انتهى //19:52ت م0212