الباحة 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واسأقام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة اليوم، حفل المعايدة السنوي لعام 1440هـ لمنسوبيه، بحضور مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة خالد بن محمد الغامدي, ومنسوبي الهيئة كافة, وذلك بمقر الإدارة, حيث تبادل الجميع خلال حفل المعايدة التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.وبيّن الغامدي أن الاحتفال بمناسبة عيد الفطر المبارك, يأتي في إطار استمرار التواصل بين منسوبي موظفي فرع الهيئة والحرص على الالتقاء والمشاركة في المناسبات الاجتماعية، داعياً الله أن يحفظ الوطن من كيد الكائدين وشر الحاسدين, وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان تحت ظل الحكومة الرشيدة - أيدها الله -.// انتهى //19:52ت م0213