حائل 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واسأقامت أمانة منطقة حائل اليوم, حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك, بحضور وكيل الأمين لشؤون الخدمات إبراهيم بن عبدالله العتيق, ومديري الإدارات والأقسام بالأمانة والموظفين.وهنأ العتيق منسوبي الأمانة بمناسبة عيد الفطر المبارك, مقدماً شكره لمتابعتهم أعمال الأمانة خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك لتقديم الخدمات للمنطقة وقاطنيها.عقب ذلك تبادل الجميع خلال الحفل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة.// انتهى //19:53ت م0214