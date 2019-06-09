جدة 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واسأقامت الغرفة التجارية الصناعية بجدة اليوم حفل معايدة لمنسوبيها، بحضور رئيس مجلس الإدارة محمد بن يوسف ناغي, وذلك في مقر الغرفة .ورفع ناغي التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وللشعب الكريم، بهذه المناسبة السعيدة.كما هنأ موظفي وموظفات الغرفة بعيد الفطر المبارك, موصياً إياهم باستغلال هذه المناسبة بإشاعة روح المحبة وتأصيل مكارم الأخلاق.من جانبه بين الأمين العام حسن بن إبراهيم دحلان، أن حفل المعايدة الذي دأبت غرفة جدة على إقامته كل عام يأتي في إطار نهج الغرفة المتواصل لتعزيز وتقوية العلاقات والروابط بين منسوبيها في مثل هذه المناسبات.// انتهى //19:54ت م0215