المدينة المنورة ٦ شوال 1440هـ الموافق ٩ يونيو 2019م واسنظم مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة اليوم، حفل معايدة لمنسوبيه بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك في صالة كبار الزوار بمقر المجمع.ورفع الأمين العام لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الدكتور بندر بن فهد السويلم، في كلمته خلال حفل المعايدة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعياً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على بلادنا الغالية وعلى سائر بلدان المسلمين بالخير واليمن والبركات، وأن يديم عليها الأمن والأمان والإيمان والرخاء والاستقرار ووحدة الصف واجتماع الكلمة، وأن ينصر جنودنا البواسل ويعيدهم لأهليهم سالمين غانمين منتصرين.وشهد الحفل مشاركة العاملين بالمجمع من الموظفين والمسؤولين بهذه المناسبة، حيث حرص المجمع على إقامة هذا الحفل لإضفاء المزيد من أجواء البهجة والسرور بين منسوبيه بمناسبة العيد السعيد.// انتهى //20:36ت م0217