اجتماعي / بلدية محافظة البدع تقيم حفل معايدة لموظفيها
الأحد 1440/10/6 هـ الموافق 2019/06/09 م واس
تبوك 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واس
أقامت بلدية محافظة البدع اليوم, حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، بحضور رئيس البلدية سعيد بن خليل السعيد ورؤساء الأقسام والموظفين ، وذلك في مبنى البلدية.
وألقى رئيس البلدية كلمة هنأ الجميع بهذه المناسبة السعيدة ، حاثاً الموظفين على بذل مزيد من الجهد والتفاني في العمل، وتوفير كافة الخدمات للمتنزهين لما تشهده المراكز التابعة للمحافظة هذه الأيام من زوار ومتنزهين.
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20:51ت م
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