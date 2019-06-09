تبوك 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واسأقامت بلدية محافظة البدع اليوم, حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، بحضور رئيس البلدية سعيد بن خليل السعيد ورؤساء الأقسام والموظفين ، وذلك في مبنى البلدية.وألقى رئيس البلدية كلمة هنأ الجميع بهذه المناسبة السعيدة ، حاثاً الموظفين على بذل مزيد من الجهد والتفاني في العمل، وتوفير كافة الخدمات للمتنزهين لما تشهده المراكز التابعة للمحافظة هذه الأيام من زوار ومتنزهين.// انتهى //20:51ت م0218