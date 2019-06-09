القاهرة 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واسأدان مفتي مصر الدكتور شوقي علام، اقتحام مئات المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى المبارك من جهة "باب المغاربة" تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي اليوم، وآداء طقوسهم وصلواتهم بداخله، حيث دعت "جماعات الهيكل المزعوم" لتنفيذ اقتحامات جماعية للأقصى على مدار اليوم وغدًا.وحذر مفتي مصر - في بيان أصدره اليوم -، من استمرار مخططات الاحتلال الإسرائيلي لتهويد مدينة القدس المحتلة وتغيير معالمها وطمس هويتها الحقيقية، داعيًا إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية والتدخل الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية بحق القدس ومقدساتها.كما دعا العالم الإسلامي والعربي بكافة منظماته وهيئاته إلى التحرك الدولي، ومنظمات الأمم المتحدة المختصة كافة، وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، إلى وقف تنفيذ المخططات الإسرائيلية التي تمثل تهديدًا خطيرًا على المسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة.// انتهى //20:59ت م0221