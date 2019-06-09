أبوظبي 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الذي يزور الإمارات حاليًا.ورحب سموه خلال اللقاء بوزير الخارجية الألماني وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى التنسيق والعمل المشترك بشأن العديد من القضايا والملفات على المستويين الإقليمي والدولي.كما تبادلا وجهات النظر حول المستجدات الراهنة وتطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على أمنها واستقرارها، إضافة إلى عدد من الموضوعات والقضايا التي تهم البلدين.// انتهى //20:59ت م0222