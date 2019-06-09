القاهرة 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واسأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، في أولى جلساتها بعد عيد الفطر المبارك، على ارتفاع جماعي لمؤشراتها الرئيسة والثانوية، مدعومة بعودة القوى الشرائية، خاصة من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والأفراد المصريين والعرب، وسط نشاط انتقائي على بعض أسهم قطاعات الاستثمار والعقارات.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 8ر5 مليار جنيه، ليصل إلى 9ر750 مليار جنيه، بتداولات كلية بلغت نحو 565 مليون جنيه، تضمنت صفقة نقل ملكية بسوق خارج المقصورة، بقيمة 117 مليون جنيه.وسجل مؤشر البورصة الرئيس (إيجي إكس 30) مكاسب قدرها 9ر0 % ليغلق عند مستوى 66ر13911 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 64ر0 % لينهي التعاملات عند مستوى 2ر601 نقطة.وامتدت المكاسب إلى مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا، الذي ربح 73ر0 % لينهي التعاملات عند مستوى 54ر1532 نقطة.// انتهى //21:03ت م0223