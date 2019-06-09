الرياض 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة في وفاة سلطان بن خليل بن قرمله - رحمه الله - وذلك خلال زيارة قام بها سموه اليوم لمقر العزاء بالرياض .وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهمهم الصبر والسلوان .وأعرب ذوي الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير الرياض على تعازيه ومواساته داعين الله العلي القدير أن يكتب ماقدم في ميزان حسناته .// انتهى //22:00ت م0225