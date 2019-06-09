عام / سمو أمير منطقة الرياض يقدم العزاء في وفاة سلطان بن قرمله - رحمه الله -
الأحد 1440/10/6 هـ الموافق 2019/06/09 م واس
الرياض 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واس
قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة في وفاة سلطان بن خليل بن قرمله - رحمه الله - وذلك خلال زيارة قام بها سموه اليوم لمقر العزاء بالرياض .
وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهمهم الصبر والسلوان .
وأعرب ذوي الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير الرياض على تعازيه ومواساته داعين الله العلي القدير أن يكتب ماقدم في ميزان حسناته .
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22:00ت م
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